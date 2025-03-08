رئاسة الجمهورية تستذكر تضحيات الشعب العراقي في ذكرى الانتفاضة الجماهيرية والشعبانية

2025-03-08 13:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استذكرت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت (8 اذار 2025)، نضال الشعب العراقي بانتفاضاته ضد النظام الدكتاتوري، فيما عبرت عن املها ان تكون منطلقا لتعزيز الوحدة الوطنية.

وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين للانتفاضة الجماهيرية في مدينة السليمانية في 7 آذار 1991، ومدن كردستان والانتفاضة الشعبانية في جنوب البلاد، نستذكر التضحيات الجسام لشعبنا الأبي، الذي ناضل ضد الظلم والاستبداد والقمع الذي مارسه النظام البائد، حيث أثمرت هذه التضحيات عن تحرير مدن الإقليم ومناطق شاسعة في الجنوب من قبضة النظام".

وتابع انه "بدأت الشرارة الأولى للانتفاضة من مدينة رانية بوابة الانتفاضة في محافظة السليمانية، مما شكلت نقطة تحول نحو تحرير بقية المدن من الظلم والاستبداد وإقامة نظام ديمقراطي تعددي برلماني".

وتابعت أننا "نتمنى أن تكون هذه المناسبة منطلقا لتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا والقوى السياسية، وتوفير حياة حرة كريمة لجميع المواطنين".