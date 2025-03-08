قوة أمنية تعتقل الناشط "أبو كوثر" في ذي قار

2025-03-08 13:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، باعتقال الناشط المدني "احسان ابو كوثر" وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لقيادة شرطة المحافظة داهمت، اليوم، منزل ابو كوثر الذي يعتبر أبرز متظاهري تشرين في الناصرية، واعتقله، حيث تحويله لاحقا إلى مديرية الاستخبارات العامة كونه مطلوب لها".

وبين المصدر، ان "أمر الاعتقال تم بناءً على شكوى تقدم بها احد المواطنين ضده، فيما تم فتح ملف أوامر القبض الصادرة بحقه سابقا والتي يتجاوز عددها 5 أوامر قبض".