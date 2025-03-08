2025-03-08 13:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتكريم ضبّاط ومنتسبين من مديرية المرور العامة لإنقاذهم مواطنين خلال الظروف الجوية الاستثنائية يوم أمس.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه شكره وتقديره للضبّاط والمنتسبين من مديرية المرور العامة، الذين قدّموا المساعدة وعملوا على إنقاذ المواطنين خلال الظروف الجوية الاستثنائية، وموجة الأمطار التي شهدتها بغداد ومدن وسط العراق ليلة أمس".ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان "بتكريمهم لتفانيهم في أداء الواجب بكل الأوقات ومختلف الظروف، ولكونهم يمثلون قدوة يحتذي بها كلّ المكلفين بالخدمة العامة".