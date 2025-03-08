اليوم.. مباراتان لحساب الجولة السابعة من منافسات ممتاز الصالات

2025-03-08 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتقام اليوم السبت، مباراتان لحساب الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات في ـ منطقة ـ بغداد ـ للموسم الحالي (2024-2025).وتحتضن قاعة الشباب المباراة الأولى في الساعة الثانية ظهراً بين فريق الكهرباء ونظيره فريق الحسين.وتشهد نفس القاعة اللقاء الثاني في الساعة الرابعة عصراً والتي تجمع فريق بلادي بنظيره الكاظمية .