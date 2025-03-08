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اليوم.. مباراتان لحساب الجولة السابعة من منافسات ممتاز الصالات

اليوم.. مباراتان لحساب الجولة السابعة من منافسات ممتاز الصالات
اليوم.. مباراتان لحساب الجولة السابعة من منافسات ممتاز الصالات
2025-03-08 13:50:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
تقام اليوم السبت، مباراتان لحساب الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات في ـ منطقة ـ بغداد ـ للموسم الحالي (2024-2025).
وتحتضن قاعة الشباب المباراة الأولى في الساعة الثانية ظهراً بين فريق الكهرباء ونظيره فريق الحسين.
وتشهد نفس القاعة اللقاء الثاني في الساعة الرابعة عصراً والتي تجمع فريق بلادي بنظيره الكاظمية .

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