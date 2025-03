الأمطار تكمل الرية الأخيرة للأراضي الزراعية في محافظة ذي قار

2025-03-08 14:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس الجمعيات الفلاحية في ذي قار حسين ال رباط الأزيرجاوي، اليوم أن الموجة المطرية الأخيرة أسهمت في إتمام الرية الأخيرة للموسم الزراعي الشتوي في العديد من مناطق المحافظة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أوضح الأزيرجاوي ، أن كميات الأمطار التي هطلت يومي الخميس والجمعة بلغت حوالي...

