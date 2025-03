2025-03-08 14:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وجه النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، دعوة للمواطنين الذين استلموا أراضيهم بالإسراع في البناء، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إدراج هذه المناطق ضمن خطط الحكومة المحلية الخاصة بالخدمات والبنى التحتية. وأوضح كشيش، خلال حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست” الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، أن حركة البناء...

The post نائب المحافظ: تخصيص الخدمات للمناطق التي تشهد حركة بناء فعلية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.