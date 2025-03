نائب عن ذي قار: نواب المحافظة يعملون على الضغط باتجاه زيادة تخصيصات الموازنة

2025-03-08 14:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت النائب عن محافظة ذي قار، هيفاء الجابري، أن نواب المحافظة في البرلمان يدعمون عمل مجلس المحافظة، ويحرصون على تمكينه من أداء دوره التشريعي والخدمي دون أي تقاطعات. وأوضحت الجابري، خلال حديثها لبرنامج “هموم الناس” الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية، أن التشريعات المحلية تقع ضمن اختصاص مجلس...

