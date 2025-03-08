المشهداني والعبادي يبحثان التطورات الاقليمية: أهمية تبني سياسات متوازنة

2025-03-08 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت (8 شباط 2025)، على أهمية تبني سياسات متوازنة تحفظ سيادة البلاد في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لحيدر العبادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي التقى، أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعيده الله على العراق وأبنائه بالأمن والاستقرار والرخاء".

وناقش الجانبان حسب البيان "سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية التنسيق المشترك لضمان تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتساهم في تحسين الأوضاع العامة في البلاد. فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيراتها على الوضع الداخلي في العراق"، مؤكدان على "أهمية تبني سياسات متوازنة تحفظ سيادة البلاد وتحمي مصالحها الوطنية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وضرورة تعزيز الدبلوماسية العراقية والانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار وتجنب تداعيات الصراعات الخارجية".

وتابع، انه "تم التطرق إلى مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، والتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في هذه المرحلة، وضرورة تضافر الجهود الوطنية لمواجهتها من خلال الحوار البنّاء والتفاهم المشترك بما يحقق مصلحة الشعب العراقي".

وأكد العبادي "أهمية العمل المشترك بين القوى الوطنية كافة لتعزيز الاستقرار، وإيجاد الحلول للتحديات القائمة، ودعم الإصلاحات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة".