انطلاق بطولة رمضان الدولية للفروسية في بغداد

2025-03-08 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت على ميدان الاتحاد العراقي للفروسية، بطولة رمضان الدولية في العاصمة بغداد، وسط حضور رسمي كبير، حيث ستستمر فعالياتها كل خميس وجمعة طوال شهر رمضان المبارك.ونقل بيان للجنة الأولمبية العراقية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، قوله: إن" البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل مساحة لالتقاء العائلات العراقية والاستمتاع بأجواء الفروسية في أجواء رمضانية بغدادية، ما ينعكس إيجاباً في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والابتعاد عن السلوكيات السلبية".وأضاف البيان أن " البطولة شهدت منافسات قوية في القفز على الحواجز، حيث توّج الفارس مصطفى مفتن بالمركز الأول في سباق الحواجز بارتفاع 110 سم، تلاه الفارس عمار عامر في المركز الثاني، وجاء الفارس علي محمد غني في المركز الثالث".وأوضح أن" الفارس حسين لؤي انتزع المركز الأول في منافسات 100 سم، وحلت ملك زياد في المركز الثاني، فيما جاء محسن ماهر ثالثًا".وبين أن " الفارسة شهد أحمد ،حصدت المركز الأول وفي سباقات 60 سم، ، بينما جاءت ماس فيصل في المركز الثاني، واحتلت ديما رائد المركز الثالث".وتُعد بطولة رمضان الدولية للفروسية، محطة رياضية وتنشيطية مهمة، تسلط الضوء على تطور اللعبة في العراق، وتوفر فرصة مثالية لدعم المواهب الشابة وإبراز قدراتها في أجواء تنافسية مميزة.