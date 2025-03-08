2025-03-08 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

وجهت وزارة التجارة، اليوم السبت، دعوة للمواطنين في بغداد لتحديث بيانات البطاقة التموينية، وفيما أشارت الى أنه لم يبقَ إلا 20 يوماً للموعد النهائي للتحديث، كشفت عن وجود فريق فني مختص للإشراف على تطبيق البطاقة التموينية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "7 ملايين و500 ألف مواطن تم تحديث بياناتهم بتطبيق البطاقة التموينية، وهذا الرقم يعد شيئاً كثيراً بالجانب الإلكتروني، وصعوبة الدخول للموقع أو وجود العديد من التعقيدات أحيانا، ترتبط بالإنترنت وأحيانا بعدم استجابة المواطن لتحديث بياناته"، مؤكداً أن "عمليات تحديث بيانات البطاقة تجري بشكل سهل وغير معقد وبإمكان المواطن تحديث بياناته من خلال الدخول على تطبيق البطاقة التموينية الموجود على شبكة الإنترنت وعلى التطبيقات التي يمكن من خلالها الدخول بسهولة كالذي يحصل في عملية تحديث أجهزة الموبايل".

وبين أن "الهدف من التحديث هو معالجة مشاكل المواطن في خدمات البطاقة التموينية كأن يكون الشطر أو النقل أو الإضافة، حيث تعد هذه المعاملات معقدة، فالمواطن يذهب الى المراكز التموينية ويأخذ وقتاً كثيراً، أما الان فبإمكانه من خلال الهاتف الجوال أن يحدث بياناته ويتيح له هذا التحديث الدخول على خدمات البطاقة التموينية وإضافة أو نقل أو شطر ما يريده أو كل ما يتعلق بالخدمات الموجهة إليه، من خلال الهاتف الجوال من دون عناء الذهاب الى المراكز التموينية".

ودعا حنون المواطنين الى "تحديث بياناتهم على وفق ما حصل للأعداد الكبيرة التي أتمت التحديث في المحافظات التي تم الإعلان عن التحديث فيها وخلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تسعى وزارة التجارة الى الانتهاء من هذا الملف خلال الأشهر المقبلة والتحول الإلكتروني بشكل كامل في ما يخص البطاقة التموينية"، لافتا إلى أنه "لا زلنا في العشرة الأولى من هذا الشهر وهناك استجابة كبيرة من المواطنين لغرض تحديث بياناتهم، وأيضا هناك تعاون كبير في ما يتعلق بالملاحظات التي وجدها المواطن بالتحديث من خلال التواصل مع فريق التواصل الاجتماعي".

وأشار حنون إلى أن "خيار التمديد أو فتح مكاتب تحديث للمواطنين لا يمكن التفكير به حاليا، فأمامنا أكثر من 20 يوماً لغرض استكمال تحديث البيانات، وهذا الرقم كبير جدا وبإمكان عدد كبير من المواطنين تحديث بيناتهم، فنحن أمام هذا الخيار إذ اكتشفنا أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تستطع التحديث بسبب صعوبات وجدتها في التطبيق، لكننا الان مستمرون من دون أي مشاكل"، مبيناً أنه "قد تحدث بعض الملاحظات جراء صور المواطنين أو أشياء تتعلق بعدم إيصال أرقام بطاقاتهم التموينية أو مستمسكاتهم بشكل دقيق، لكن هذا لا يمنع التحديث، وفريق التواصل موجود لمعالجة المشاكل الموجودة في تحديث البطاقة التموينية".