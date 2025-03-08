القاضي زيدان: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية

2025-03-08 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، المضي باتباع استراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلاد.وقال زيدان خلال كلمة في حفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام حسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المرة الأولى التي يشهد فيها المعهد القضائي خلال تاريخه تخرجُ دورتين إحداهما للقضاة، والأخرى لأعضاء الادعاء العام".وأضاف: "كنت قد أشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار".وأشار الى أن "هذا النهج سوف يستمر العمل به سنوياً حتى الوصول الى العدد المطلوب".وتابع أن "هناك إصراراً على تنفيذ هذه الاستراتيجية رغم أن تنفيذها وتحقيق الغاية المنشودة منها أمر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف المطلوب".