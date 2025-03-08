الإقامة تبعد 21 أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة بمحافظة بابل

2025-03-08 15:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم السبت (8 اذار 2025)، إبعاد 21 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها أبعدت 21 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب في محافظة بابل، عبر مطار النجف الدولي الأشرف".

واضافت انها "مستمرة بملاحقة كل من يخالف قانون الإقامة في جميع أرجاء البلاد، خدمةً للصالح العام".