القبض على 5 متسللين اجانب على حدود السليمانية

2025-03-08 15:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت (8 آذار 2025)، القبض على (5) متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن حدود محافظة السليمانية.

وذكر بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوات الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين، تمكنوا من إلقاء القبض على (5) متسللين من جنسيات آسيوية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم الى الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".