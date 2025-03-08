النساء في السليمانية يرفعن أصواتهن: يوم المرأة العالمي محطة النضال والتغيير (صور)

2025-03-08 15:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفلت مدينة السليمانية، اليومالسبت، باليوم العالمي للمرأة، حيث نظمت فعاليات متنوعة شملت أنشطة ثقافية وفنيةوتوعوية، بمشاركة واسعة من النساء والمنظمات المدنية.

وركزت الفعاليات على تعزيز حقوق المرأةوحمايتها من العنف والتهميش، وسط دعوات لتعميق دورها في المجتمع.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، كژالعبدالقادر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "بناء مجتمع سليم يبدأ من وجود أمواعية، فالمرأة هي الأساس في تربية الأجيال وإعداد أسر ناجحة"، مبينة أن"النساء في إقليم كوردستان استطعن كسر القيود الحزبية والانخراط في العملالمجتمعي بشكل أكبر".

وأشارت عبدالقادر، إلى "ضرورة استمرارالنضال من أجل تحقيق المساواة"، مؤكدة أن "يوم 8 آذار يجب أن يكون فرصةلرفع مطالب النساء وإيصال أصواتهن بشأن حقوقهن المشروعة".

وأضافت أن "هذا اليوم ليس مجرد مناسبةاحتفالية بل محطة للنضال والمطالبة بالتغيير".

كما سلطت عبدالقادر، الضوء على نساء كوردياتقدمن تضحيات كبيرة في الدفاع عن حقوق المرأة، مثل حبسه خان نقيب، قەدەم خێر، وخانزاد،بالقول إن "القيود السياسية لا تزال تحد من تقدم الحركة النسوية، إذ يتمتوجيه النساء وفق سياسات الأحزاب بدلاً من تمكينهن بشكل مستقل".

وأوضحت عبدالقادر، أن "المرأة الحرةوالمستقلة هي الأساس لأي تغيير حقيقي"، محذرة من "تزايد حالات العنف ضدالنساء في إقليم كوردستان، خصوصاً وأن هناك جرائم قتل عديدة بحق النساء في ظل ضعفمحاسبة الجناة، ما دفع النساء إلى التكاتف والنضال المشترك لمواجهة هذه الظاهرة".

وفي ختام حديثها، انتقدت عبدالقادر، بعضالمنظمات النسوية التي تحصل على تمويل لكنها لا تؤدي دوراً فعالاً في حماية النساء،مشيرة إلى أن "هناك 8 نساء قتلن خلال هذا العام تتراوح أعمارهن بين 18 و50عاماً، دون أن يتم تقديم الجناة للعدالة كما ينبغي".

ويعود تاريخ تحديد يوم 8 آذار كيوم عالميللمرأة إلى عام 1857، عندما خرجت عاملات مصانع النسيج في نيويورك بمظاهراتللمطالبة بتحسين ظروف العمل، حيث قمعت السلطات الاحتجاجات بعنف ما أسفر عن سقوطضحايا، وقد أصبح هذا الحدث نقطة انطلاق لنضال المرأة من أجل حقوقها.

وفي عام 1908، شهدت نيويورك مجدداً إضراباًنسائياً للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ما عزز أهمية هذا اليوم، وفي عام1977، أعلنت الأمم المتحدة يوم 8 آذار يوماً رسمياً للاحتفاء بدور المرأة فيالمجتمعات ومناهضة التمييز والعنف ضدها.

ويبقى يوم المرأة العالمي في كوردستان مناسبةذات أهمية خاصة، حيث يعكس التضحيات التي قدمتها النساء في مختلف المجالات منالسياسة إلى المقاومة ضد الظلم، ورغم التحديات المستمرة، تظل المطالبات النسويةحاضرة بقوة من أجل تعزيز المساواة وحماية حقوق المرأة في المجتمع.