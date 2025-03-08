2025-03-08 15:27:05 - المصدر: ايشان

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، فيما أشار الى أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني. وقال العوادي خلال برنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية، إن “العلاقة بين العراق وأمريكا في الوقت الراهن هادئة، والاتصال بين رئيس […]

ظهرت المقالة العوادي: لم نُبلّغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني ولدينا عدة سيناريوهات أولاً على ايشان.



