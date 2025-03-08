الاستخبارات والأمن العراقية تطيح بإرهابي في صلاح الدين وتجار مخدرات ببغداد والمثنى

2025-03-08 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات والأمنالعراقية، يوم السبت، عن الإطاحة بمسؤول التمويل والدعم لتنظيم داعش، في محافظة صلاحالدين، فيما اعتقلت تجار مخدرات في العاصمة بغداد والمثنى.

وقالت المديرية، المرتبطة بوزارة الدفاعالعراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلية مهمات الاستخبارات الخاصةالتابعة الى المديرية، تمكنت من الإطاحة بارهابي خطير في محافظة صلاح الدين، حيثكان يعمل بما يسمى مسؤول التمويل والدعم اللوجستي وعنصر استخباري لدى عناصر داعشالأرهابية".

وأضافت أن "الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قبضوفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب".

وتابعت المديرية، أنها "تمكنت مناختراق شبكة تجارة وترويج للمواد المخدرة والقبض على أفرادها في إحدى مناطق العاصمة،صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة 28 مخدرات، واتخذت الإجراءات القانونيةبحقهم وأحالتهم إلى القضاء".

وبينت "كما ألقت مفارز المديرية في المثنى،القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة في المحافظة، وذلك بعد استحصال الموافقاتالقضائية وصدور مذكرات قبض بحقهم".