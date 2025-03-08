تحذير نيابي: العراق مقبل على صيف "أسوأ" لغياب البدائل عن الغاز الإيراني

2025-03-08 16:06:54 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الكهرباء النيابية،محمد عبد ربه، يوم السبت، عدم وجود بدائل للغاز الإيراني، مشيرا إلى أن العراقمقبل على صيف "أسوأ"، في إشارة إلى نقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقال عبدربه، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز،إن "الحكومة الحالية، شأنها شأن الحكومات السابقة، لم تتخذ أي خطوات جديةلإيجاد بدائل عن الغاز الإيراني".

وأضاف، أن "العالم لا يعتمد فقط علىالغاز الإيراني بل يستورد الغاز من دول أخرى مثل روسيا وقطر وتركمانستان وغيرها،وكان يفترض بالحكومة التخطيط لإيجاد بدائل منذ سنوات، بدلاً من رهن مستقبل الشعبوالبلاد باتجاه واحد، الأمر الذي يضع العراق أمام نتائج سلبية خطيرة".

وأشار إلى أن "أزمة توقف إمدادات الغازالإيراني ستتكرر مجدداً مع دخول فصل الصيف"، مؤكداً في الوقت نفسه أن"العراق مقبل على موسم صيفي سيكون من سيء إلى أسوأ".

يذكر أن عضو لجنة النفط والغاز النيابية، عليسعدون اللامي قال لوكالة شفق نيوز، يوم الخميس الماضي، إن العراق لا يمتلك بدائلفي الوقت الراهن عن الغاز الإيراني، من أجل استمرار تشغيل المحطات الكهربائية،مبيناً أن اعتماد البلاد على الغاز المحلي يستغرق أكثر من عامين.

من المقرر، وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن يومأمس المصادف 7 آذار/مارس الجاري كان موعداً لإيقاف اعفاء العراق من استيراد الغازالإيراني.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلعشهر شباط/ فبراير الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز منإيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيرادالكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءاتالأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024،اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا،عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لميبدأ العمل به الان بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.