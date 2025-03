ذي قار ترفع حالة التأهب لمواجهة الأمطار.. أكثر من 100 آلية لتصريف المياه في المناطق المتضررة

2025-03-08 16:07:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشفت مديرية المجاري في محافظة ذي قار اليوم عن بدء عمليات تصريف مياه الأمطار التي هطلت بكثافة على مركز المدينة وشمال المحافظة، خصوصًا في قضاء قلعة سكر. وأوضح مدير الدائرة حيدر الأسدي في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن كوادر المديرية رفعت حالة التأهب الكامل، حيث تم استنفار...

