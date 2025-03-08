بعد مشاجرة عنيفة.. نقابة المحامين تحقق بأحداث اجتماع الهيئة العامة (وثيقة)

2025-03-08 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت نقابة المحامين العراقيين، اليوم السبت (8 آذار 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية في الاحداث التي رافقت اجتماع الهيئة العامة لمحامي العراق وتسببت بتعطيله.

وأشارت وثيقة، حصلت عليها "بغداد اليوم"، أنه "بغية الوقوف على حقيقة الاعمال التي أدت الى اخلال سير اجتماع الهيئة العامة لمحامي العراق، ولغرض معاقبة من تسببوا بإثارة الفوضى فيها وادى الى تعطيل هذا الاجتماع المهم، تقرر تشكيل لجنة تحقيقية لإجراء التحقيق واصدار الاستنتاجات والتوصيات".

يذكر انه جرى خلال الاجتماع مشادات حادة واحتجاجات بين بعض الأعضاء بسبب شبهات فساد في حسابات النقابة، ما دفع أعضاء آخرين في الهيئة العامة الى رفض التصويت على الموازنة، والمطالبة بإحالتها إلى المحكمة المختصة بقضايا النزاهة.

أدناه نص الوثيقة:







