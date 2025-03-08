الأنواء الجوية: سيول في ثلاث محافظات والأمطار ستستمر خلال اليوم

2025-03-08 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - نصار الحاجتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، استمرار حالة عدم استقرار الطقس وهطول أمطار خفيفة الى معتدلة الشدة.وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البلاد ستستمر في حالة عدم الاستقرار من ناحية الطقس ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة"، لافتا الى أنه "من المتوقع أن تزداد غزارة الأمطار في المناطق الشمالية وغرب البلاد والأقسام الشرقية وبعض مناطق الوسط".وأوضح أن "تأثير المنخفض الجوي سيقل بشكل تدريجي اليوم ونتوقع أن الغزارة ستكون في مناطق شرق البلاد"، مبينا أن "مناطق شرق البلاد ستشهد دخول سيول قادمة من الجارة إيران في منطقة بدرة بمحافظة واسط وكذلك في ديالى وميسان".وأضاف أنه "من المتوقع استمرار الحالة المطرية خلال اليوم لكن بدرجة أقل من يوم أمس مع استمرار وجود السحب الركامية".