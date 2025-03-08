وزير الصحة: الفرق التفتيشية مستمرة بمتابعة اللواصق السعرية لضمان مأمونية الأدوية

2025-03-08 16:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن الفرق التفتيشية مستمرة بمتابعة اللواصق السعرية لضمان مأمونية الأدوية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحسناوي أجرى زيارة ميدانية لمتابعة تطبيق المنظومة الوطنية للدواء ولواصق التسعيرة الدوائية في صيدليات القطاع الخاص بالعاصمة بغداد"، مؤكدا أن "فرق الوزارة التفتيشية مستمرة بمتابعة اللواصق السعرية لضمان مأمونية الأدوية المتداولة في السوق المحلية".وبين أن "زيارته لعدد من الصيدليات والمذاخر الأهلية في العاصمة بغداد تهدف الى التحقق من الأدوية المتداولة وآليات الخزن المتبعة، ومدى الالتزام بالتسعيرة الدوائية المعتمدة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأسعار الرسمية"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين خدمة للمصلحة العامة".