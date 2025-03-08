اليوم.. برشلونة يستضيف أوساسونا في الدوري الإسباني

2025-03-08 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستضيف نادي برشلونة، أوساسونا، اليوم السبت (8 آذار 2025)، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2024-2025.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، حيث يتقدم بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، و3 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ويسعى برشلونة لتحقيق سابع انتصار له في الليجا على التوالي، كان آخرها باكتساح ريال سوسييداد في الجولة الماضية بنتيجة (4-0).

كما يمتلك فريق المدرب هانسي فليك دفعة معنوية هائلة، بعد عودته من البرتغال بفوز ثمين على بنفيكا (1-0)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، لن يكون أوساسونا صيدًا سهلًا للبارسا، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية من أجل التقدم في جدول الترتيب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت العراق.

المصدر: وكالات