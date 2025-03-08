مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى إشعار آخر

2025-03-08 16:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت (8 اذار 2025)، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان الى إشعار آخر.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجلس أجل انعقاد جلسته الى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني".

هذا وأعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، أمس الجمعة عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.

وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".

وأكد، إن "الإصرار على التفريط بحقوق أبناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة وإصرار وصلابة في المطالبة بانتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".



