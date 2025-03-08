2025-03-08 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت محافظة واسط، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي غدًا الأحد باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف.وذكر بيان للمحافظة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "نظرًا لاستمرار موجة الأمطار لغاية صباح يوم غدٍ الأحد، ومن أجل إتمام تصريف مياه الأمطار من المناطق غير المخدومة والمدارس والسيطرة على السيول، أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي تعطيل الدوام الرسمي غدًا الأحد باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف".