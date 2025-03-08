إخماد حريق اندلع في مخزن للقرطاسية والكتب في بغداد

2025-03-08 17:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في مخزن للقرطاسية بشارع المتنبي وسط بغداد.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق نشب في مخزن من طابقين مخصص للقرطاسية والكتب في منطقة شارع المتنبي وسط بغداد، بمشاركة عشر فرق إطفاء تخصصية وفرق دعم أخرى دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية إلى الحد الأدنى".وأضاف البيان، أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحريق نشب نتيجة حدوث تماس كهربائي، وعلى الفور تدخلت فرق الدفاع المدني، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وعزل المخازن المتضررة عن المناطق المجاورة"، مؤكدًا، أن "فرق الإطفاء أنهت عمليات الإخماد والتبريد في وقت قياسي".