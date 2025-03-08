على رأسها العراق.. عواصف وأمطار تضرب الخليج وسط تحذيرات مشددة

2025-03-08 17:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد دول الخليج وعلى رأسها العراق،يوم السبت، أجواءً غير مستقرة مع هطول أمطار متفرقة في عدة مناطق، وسط تحذيرات منمراكز الأرصاد الجوية من تقلبات مناخية تشمل رياحاً نشطة وانخفاضاً في مدى الرؤيةالأفقية.

وشهدت محافظات العراق منذ يوم أمس، موجة أمطارشديدة وتساقط لحبات البرد (الحالوب)، هي الأشد منذ سنوات.

وتسببت موجة الأمطار، بغرق الطرقات الرئيسيةفي العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات الأخرى، فضلاً عن تعرض مخيمات النازحينفي الأنبار للأضرار بسببها.

واستمرت موجة الأمطار في وسط وجنوب العراق حتىاليوم، وسط استنفار للكوادر البلدية والمؤسسات الساندة، لسحب المياه من الطرقات،خاصة وأن مشاهد غرق الطرقات عادت ظهرا، بعد موجة جديدة من الأمطار.

السعودية

إذ أكد المركز الوطني للأرصاد السعودي،استمرار فرص هطول أمطار رعدية متأوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول،مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتيالرياض والشرقية.

كما ستشهد مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة،مكة المكرمة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية أمطاراً تتراوح بين الخفيفةوالمتوسطة، مع فرص لتكوّن الضباب في بعض المواقع.

في حين، أصدر المركز إنذاراً أحمر في المنطقةالشرقية، محذراً من أمطار غزيرة، ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤيةالأفقية، وتساقط البرد والصواعق الرعدية.

الكويت

وفي الكويت، فإن الطفس مشابها، اذ أصدر مركزالأرصاد تنويهاً جوياً بانخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب في عموم مناطق البلاد، معتوقعات بهطول أمطار متفرقة.

وعقب تعليق مؤقت لحركة الطيران في مطار الكويتالدولي بسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت السلطات استئناف العمليات الجوية صباحاليوم، وفق ما أفادت به جريدة النهار الكويتية.

قطر

أما في قطر، فقد أعلنت إدارة الأرصاد الجويةالقطرية أن الطقس اليوم سيكون غائماً مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد تكون رعديةأحياناً، وسط هبوب الغبار ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما حذّرت الأرصاد من رياح قوية وأمواج عاليةفي البحر، مع أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة في عدة مناطق.

الإمارات

في المقابل، حذر المركز الوطني للأرصاد فيالإمارات من انتشار الغبار في مناطق حبشان، المرفأ، الوريس، والسلع، ما قد يؤديإلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

البحرين

إلى ذلك، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارةالمواصلات والاتصالات في البحرين بأن الطقس غير مستقر مع فرص لتساقط أمطار رعديةأحياناً، وسط رياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى25 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 19 درجة مئوية.

عُمان

وفي سلطنة عُمان، فقد سجلت هيئة الطيرانالمدني طقساً صحواً في معظم أنحاء البلاد، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أوالضباب في مناطق جنوب الباطنة، جنوب الشرقية، الوسطى، وظفار.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة عدمالاستقرار الجوي في معظم دول الخليج خلال الساعات القادمة، وسط تحذيرات من الجهاتالمختصة بضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المعرضة للسيول وانخفاضمدى الرؤية الأفقية.