2025-03-08 17:45:05 - المصدر: ايشان

في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأميركية على إيران وشركائها التجاريين، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها بصدد مراجعة جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفر لطهران أي دعم اقتصادي أو مالي. وشددت واشنطن على ضرورة إنهاء اعتماد العراق على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أكدت أن واشنطن […]

ظهرت المقالة واشنطن تراجع إعفاءاتها.. ماذا تريد الولايات المتحدة من العراق في مجال الطاقة؟ أولاً على ايشان.



