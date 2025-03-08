2025-03-08 17:45:05 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، استرداد متهمين اثنين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من السلطات الكويتية. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنها “تمكنت من استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامَّـة المحدودة ووكيله المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، لافتةً إلى أن دورهما في القضيَّة يتمثل باستلام مبالغ ماليَّة كبيرة جداً؛ من […]

ظهرت المقالة النزاهة تعلن استرداد متهمين اثنين بـ “سرقة القرن” من الكويت أولاً على ايشان.



