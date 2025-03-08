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إنتاج العراق من النفط بعد انتهاء التخفيضات الطوعية.. كم سيبلغ في 2026؟

إنتاج العراق من النفط بعد انتهاء التخفيضات الطوعية.. كم سيبلغ في 2026؟
إنتاج العراق من النفط بعد انتهاء التخفيضات الطوعية.. كم سيبلغ في 2026؟
2025-03-08 18:00:06 - المصدر: الطاقة

مع بدء التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية الذي سينعكس على إنتاج العراق من النفط خلال عامي 2025 و2026، يستعد قطاع الطاقة في بغداد لدخول مرحلة جديدة. وتأتي هذه التطورات في ضوء قرار دول تحالف أوبك+ الـ8 -السعودية والعراق وروسيا والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان- باستعادة الكميات المخفضة طوعًا منذ أبريل/نيسان 2023. ووفقًا لمتابعة منصة …

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إنتاج العراق من النفط بعد انتهاء التخفيضات الطوعية.. كم سيبلغ في 2026؟

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