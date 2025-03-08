2025-03-08 18:00:06 - المصدر: الطاقة

يواجه العراق تحديات تتعلّق باستيراد الغاز الإيراني، ما دفع الحكومة إلى إعداد خطط بديلة لمواجهة أي تطورات قد تطرأ على هذا الملف الحيوي. وتأتي هذه الإجراءات في ظل عدم تلقي بغداد إشعارًا رسميًا بإنهاء الإعفاءات الأميركية المتعلقة بواردات الغاز الإيراني، لكنها تضع في اعتبارها الاحتمالات جميعها، لضمان استمرارية إمدادات الطاقة. ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة …

إقرأ: العراق يضع سيناريوهات لمواجهة أزمة الغاز الإيراني على منصة الطاقة



