رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تكثيف الوعي بقانون الضمان الاجتماعي وكفالته لحقوق النساء

2025-03-08 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على ضرورة تكثيف الوعي بقانون الضمان الاجتماعي، وكفالته لحقوق النساء في القطاع الخاص.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية".وقدّم رئيس الوزراء التهاني لعضوات اللجنة البرلمانية وكل سيدات العراق بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدًا بدور المرأة العراقية وفاعليتها في المجتمع، والتزامها وحرصها على أداء واجباتها، واتصافها بالنزاهة والحرص على أداء واجباتها الحكومية.وقال البيان: إن "اللقاء شهد مناقشة مشروع قانون رعاية الطفولة، إذ حثّ رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في تشريعه، كما جرى بحث إمكانية إنشاء صندوق لرعاية الطفولة، وأثنى السوداني على مقترح اللجنة النيابية بشأن قانون مؤسسة الأسرة الذي يراعي الجانب المجتمعي والأسري للأسرة العراقية".وأشار السوداني – حسب البيان– أن "المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي شُكل ليكون قناة تواصل ومتابعة لشؤون المرأة، مؤكدًا تشجيعه للنساء في ارتياد سوق العمل، والاستفادة من المبادرات الحكومية مثل مبادرة ريادة، وقروض وزارة العمل الخاصة بالمشاريع الصغيرة، والمبادرة التي أطلقها البنك المركزي للقروض الميسّرة للنساء، كما شدد على ضرورة تكثيف الوعي بقانون الضمان الاجتماعي، وكفالته لحقوق النساء في القطاع الخاص.من جانبهن، أَثنين عضوات لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية – حسب البيان - على الجهود الحكومية في مجال رعاية وحماية المرأة وتمكينها، وكذلك أشَدن بعمل الحكومة في متابعة المشاريع الخدمية والصناعية، وما تشكله من أهمية في الارتقاء بالبلد وتنميته.