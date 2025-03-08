وزير الكهرباء يتفقد مراكز الشكاوى والصيانة في بغداد

2025-03-08 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، مراكز الشكاوى والصيانة في بغداد؛ للاطلاع على جهوزية مفارز الصيانة لمواجهة أي طارئ.وذكر بيان لوزارة الكهرباء- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى جولة تفقدية شملت مركز شكاوى الكرخ (157) ومركز سيطرة الكرخ الشمالي، وذلك في ظل موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم وأمس الجمعة".وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع- خلال زيارته الميدانية- على مستويات الخدمة وآليات الاستجابة لمناشدات المواطنين وكذلك جهوزية مفارز الصيانة لمواجهة أي طارئ".وأشار إلى، أن "الوزير تفقد قاطع البياع ومركز صيانة البياع، حيث وجه بمكافأة الفرق العاملة؛ لجهودها الاستثنائية في إزالة العوارض وإعادة المغذيات إلى العمل, رغم التحديات التي فرضتها الأمطار الغزيرة".وكان وزير الكهرباء، قد وجه ملاكات الوزارة باستمرار الاستنفار التام لمواجهة الأحوال الجوية، وهطول الأمطار في بغداد والمحافظات.