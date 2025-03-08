أول محافظة تعطل دوام الأحد.. الأمطار تتجدد والطرق غارقة (صور وفيديو)

2025-03-08 18:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستمر مشاهد غرق الطرقات في المدنالعراقية، بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم أمس، ورغم استنفار الجهاتالمعنية لكوادرها لسحب المياه، إلا أن المياه ما تزال تغطي أغلب الطرق.

ورصدت كاميرا شفق نيوز، العديد من الطرقات وهيمليئة بالمياه ولم يتم سحبها، وخاصة في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.

فيما بدأت قبل قليل، موجة أمطار جديدة، وتساقطلحبات البرد (الحالبوب)، في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، حيث تساقط(الحالوب) لأول مرة في صحراء محافظة المثنى.

وعلى إثر موجة الأمطار، أعلنت محافظة واسط عنتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

كما أصدر المتنبئ الجوي صادق العطية، تحديثا لحالة الطقس، قائلا إن "فرصهطول الامطار تنتهي هذه الليلة وفجر الاحد في أغلب المدن ويضعف تأثير الحالةالجوية".

وأضاف في بيان صادر عن قسم التنبؤ في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن "هناك فرص واردة لبعض الامطارالخفيفة من بقايا المنخفض نهار ومساء الاحد في مدن غرب وشمال شرق البلاد وبعض مدنالوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد".

وحذر حسب البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن"هذه الليلة في العاصمة بغدادوصلاح الدين ديالى واسط وشرق الانبار، ولغاية خلال الساعات القادمة لغاية ساعات فجر الاحد من بؤر الغزارة وصواعق البرق".

وأكد أن "باقي المدن امطارها مابين خفيفةالى معتدلة هذه الليلة لغاية الفجر، كما أن بعض مدن غرب وجنوب غرب البلاد وشمالهالايشملها الهطول الليلة لوقوعها في جانب تشتت الرياح".