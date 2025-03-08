إخماد حريق مخزن للقرطاسية في المتنبي وسط بغداد

2025-03-08 18:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم السبت، إخماد حريق اندلع في مخزن للقرطاسية ضمن شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً نشب في مخزن من طابقين مخصص للقرطاسية والكتب في منطقة شارع المتنبي وسط بغداد، وشاركت عشر فرق إطفاء تخصصية وفرق دعم أخرى في إخماد النيران دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية إلى الحد الأدنى".

وأضافت أن المعلومات الأولية تفيد بأن "الحريق نشب نتيجة حدوث تماس كهربائي، وعلى الفور تدخلت فرق الدفاع المدني، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وعزل المخازن المتضررة عن المناطق المجاورة، وأنهت عمليات الإخماد والتبريد في وقت قياسي".