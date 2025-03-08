2025-03-08 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية، يوم السبت،عن عدم تلقيها أي إبلاغ رسمي بقرار الغاء إعفاء بغداد من شراء الغاز الإيراني منقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى استعدادها لما وصفته "أسوأالسيناريوهات" في الصيف القادم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، فيحديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الحوار والتواصل مستمران بين بغداد وواشنطن،في ظل إدراك الجانبين لأهمية استقرار العراق كعامل رئيسي لاستقرار المنطقة".

وأضاف العوادي، أن "العراق التزم نصاًوروحاً بشروط الإعفاء، وكان من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأمدلتحقيق استقلالها في مجال الطاقة، حيث بدأت بتنفيذ مشاريعها الطموحة في هذاالإطار، إلى جانب دورها في الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية وفقاً للمعايير الدولية".

وأشار العوادي، إلى أن "الحكومة العراقيةتتعامل مع أسوأ السيناريوهات في مختلف الملفات، بما في ذلك ملف الطاقة، حيث بدأتاجتماعات قطاعية مكثفة لوضع مسارات متعددة لتجاوز أي أزمة كهرباء بالتعاون معوزارتي الكهرباء والنفط".

وحول خطة الصيف المقبل على صعيد الطاقة، أوضحالعوادي، أن "الخطة تشمل محاور عدة منها تعزيز كفاءة محطات التوليد عبر رفعجاهزيتها وزيادة مرونة الشبكة الكهربائية، و توسيع الخطوط الناقلة وإنشاء محطات تحويلية جديدة لتحسين ساعات التجهيز،فضلاً عن معالجة مشكلات التوزيع من خلال استحداث مغذيات كهربائية إضافية ونصبمحطات جديدة".

ولفت العوادي، إلى أن "وزارة الكهرباءتعمل على تنويع مصادر الغاز، حيث أبرمت عقداً مع تركمانستان لاستيراد الغاز وتنتظراستكمال الإجراءات المالية والفنية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة النفط لاستيراد600 مليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب نصب منصات عائمة للغاز المسال في البصرة،والتي يجري التفاوض عليها حالياً، في حين باشرت وزارة النفط بمد الأنابيب الخاصةبها".

كما تشمل خطة الوزارة، بحسب العوادي، إنشاءمحطات بخارية ودورة مركبة، فضلًا عن مشاريع الطاقة الشمسية وتدوير النفايات لإنتاجالطاقة، ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي في البلاد.

وبشأن الحلول المطروحة حالياً، كشف العوادي،عن "مبادرة حكومية لدعم المواطنين في الحصول على منظومات كهربائية منزلية منخلال تسهيلات قروض مالية، لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خصوصًا خلال فترات الذروةالصيفية".

وتابع العوادي، حديثه قائلاً "طرح مقترحلتحويل 536 مبنى حكومياً إلى الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الأحمالالكهربائية وتحسين كفاءة الاستهلاك في المؤسسات الرسمية".

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن يوم أمسالمصادف 7 آذار/مارس الجاري كان موعداً لإيقاف اعفاء العراق من استيراد الغازالإيراني.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلعشهر شباط/ فبراير الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز منإيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيرادالكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءاتالأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب منيوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل،لكن لم يبدأ العمل به الان بسبب مشاكل فنية، كما أعلنتوزارة الكهرباء مؤخرا.