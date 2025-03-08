اخماد حريق شارع المتنبي

2025-03-08 18:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت (8 آذار 2025)، إحكام سيطرتها على حريق اندلع في مخزن للقرطاسية في شارع المتنبي ببغداد.

وقال بيان للدفاع المدني، تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرقنا تمكنت من اخماد حريق نشب في مخزن من طابقين مخصص للقرطاسية والكتب في منطقة شارع المتنبي وسط بغداد، بمشاركة عشر فرق إطفاء تخصصية وفرق دعم أخرى دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية إلى الحد الأدنى".

وأكد البيان، أن "المعلومات الأولية تفيد بنشوب الحريق نتيجة حدوث تماس كهربائي، وعلى الفور تدخلت فرق الدفاع المدني، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وعزل المخازن المتضررة عن المناطق المجاورة، وقد أنهت فرق الإطفاء عمليات الإخماد والتبريد في وقت قياسي".