دعوات لتوفير بيئة عمل آمنة لهن.. تكريم 55 صحفية في السليمانية (صور)

2025-03-08 18:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم معهد الحقوق الدولية فيالسليمانية، يوم السبت، حفلات لتكريم 55 صحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،وسط دعوات لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للصحفيات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن"الحفل أقيم بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كوردستان،وممثلين عن منظمات دولية ومدنية ونسوية، حيث تم تكريم الصحفيات العاملات في مختلفالوسائل الإعلامية".

وقال رئيس المعهد بشدر حسن، لوكالة شفق نيوز،إن "الهدف من التكريم هو الاحتفاء بدور المرأة في الصحافة وتسليط الضوء علىمساهماتها في نقل الأخبار والتحليل الإعلامي"، مؤكدًا أن "الصحفياتيمثلن جزءً حيويًا في تعزيز حرية التعبير وتقديم محتوى موضوعي ومهني".

وأشار حسن إلى أن "التكريم لم يقتصر علىالصحفيات في السليمانية فحسب، بل سيتم تكريم صحفيات أخريات في باقي مناطق إقليم كوردستانخلال فعاليات قادمة".

وشدد على "ضرورة تعزيز بيئة عمل آمنةوداعمة للصحفيات، خاصة في ظل التحديات التي يواجهنها أثناء أداء مهامهن".

ويأتي هذا التكريم في ظل تزايد الضغوطوالتحديات التي تواجه الصحفيات، مما يجعل مثل هذه المبادرات دعمًا حقيقيًا لدورالمرأة في الإعلام. ويؤكد القائمون على الحفل أن هذه الخطوة ليست فقط تقديرًاللصحفيات، بل رسالة دعم لمستقبل إعلامي أكثر توازنًا وشمولًا.

ويُحتفى باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/ مارسمن كل عام، وهو مناسبة عالمية لتكريم إنجازات النساء في مختلف المجالات، ومنهاالصحافة، حيث تلعب النساء دورًا متزايدًا في تشكيل الرأي العام ومواجهة التحدياتالمهنية والمجتمعية.