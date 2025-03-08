ترامب خلال أول قمة للعملات المشفرة: أميركا لن تبيع أي بتكوين في حيازتها

2025-03-08 18:30:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه اعتباراً من اليوم فإن الولايات المتحدة لن تبيع أي من بتكوين لديها، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية لديها 200 ألف عملة بتكوين في حوزتها. وأشار ترامب خلال أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض إلى أن الحكومة الأميركية تهورت وباعت عشرات الآلاف من عملات بتكوين، ومعظمها بيعت أثناء إدارة بايدن التي لم تنتظر حتى وصول سعر العملة إلى مستويات مرتفعة. وأضاف الرئيس الأميركي سيتم الاحتفاظ بالأصول من العملات الرقمية غير بتكوين في مخزون رقمي جديد. ويعد قرار تكوين احتياطي استراتيجي من بتكوين خطوة مدروسة تحتضن نفوذ العملات المشفرة في المستقبل دون إعطاء العالم الانطباع بأن الولايات المتحدة فقدت الثقة في عملتها الخاصة، بحسب تقرير لشبكة فوربس الأميركية. من جانبه، قال ديفيد ساكس الملقب بـقيصر العملات المشفرة في البيت الأبيض خلال تصريحات للصحفيين إن الهدف من القمة هو السماع من قادة العملات المشفرة، وهو الأول من نوعه لبدء حوار مباشر مع قطاع العملات المشفرة عموماً في الولايات المتحدة ومحاولة لفهم أولوياته. تأتي هذه التصريحات، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، على أمر تنفيذي طال انتظاره لإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين. وأوضح ديفيد ساكس، في منشور على منصة إكس أن تمويل الصندوق سيكون من العملات التي صادرتها الحكومة كجزء من إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية، ما يعني أنه لن يكلف دافعي الضرائب سنتاً واحداً. وضغطت تصريحات مسؤول العملات المشفرة في البيت الأبيض على أسعار الرموز المميزة، لتتراجع أكبر عملة مشفرة بنسبة 5.7 خلال التداولات قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.1 عند 87,927 دولاراً بحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كذلك، تراجعت إيثريوم Ether وXRP وكاردانو Cardano وسولانا Solana بأكثر من 2. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام