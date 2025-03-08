السيد الحكيم والشيخ الخزعلي يؤكدان ضرورة إقرار القوانين المهمة

2025-03-08 18:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، على ضرورة إقرار القوانين المهمة بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطن وإصلاح واقعه الاقتصادي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة الوطني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، وتبادل الطرفان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، مع مناقشة تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".وجدد السيد الحكيم- بحسب البيان- التأكيد على أهمية الحفاظ على ما تحقق في البلاد من استقرار على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي، فضلاً عن حفاظ العراق على دوره الإقليمي والدولي"، مشددًا على "نبذ الخطاب المتشنج"، مؤكدًا، أن "ما تحقق كان بتضحيات العراقيين جميعًا ومن جميع المكونات".وأكد السيد الحكيم على، "الدور الذي يضطلع به الإطار التنسيقي في المشهد السياسي، وباعتباره جزءًا من ائتلاف إدارة الدولة".وأكد الطرفان- حسب البيان - على " ضرورة إقرار القوانين المهمة بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطن وإصلاح واقعه الاقتصادي".