بغداد: لم نتسلم أي بلاغ أمريكي بإنهاء الإعفاء من استيراد الغاز الإيراني

2025-03-08 19:00:05 - المصدر: كونا

بغداد ـ 8 ـ 3 (كونا)-- أعلنت الحكومة العراقية أنها لم تبلغ رسميا من الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات الغاز الإيراني الذي تنتهي صلاحيته اليوم السبت مؤكدة استعدادها لجميع الاحتمالات.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية مضيفا ان "العراق يستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب قياسي وهي تؤمن الوقود لإنتاج ثلث الطاقة الكهربائية في العراق" موضحا ان بلاده لن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل عام 2028.وأضاف العوادي ان الحكومة العراقية بحثت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الاعفاءات أو لم يتم التجديد ومنها استيراد 20 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التركمانستاني عبر الانبوب الايراني في غضون شهرين إضافة إلى التحرك نحو استيراد الغاز عبر سفن عائمة يتم ربطها بأنبوب خاص بالمحطات الكهربائية في البصرة.ويعتمد العراق بشكل كبير ومنذ سنوات على الغاز الايراني في تشغيل محطات الكهرباء ويستند بذلك الى إعفاءات أمريكية لتجاوز العقوبات المفروضة على إيران.(النهاية) ع ح ه / أ م س