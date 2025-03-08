تربية المثنى تعطل الدوام الرسمي للمدارس كافة يوم غد الأحد

2025-03-08 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت تربية محافظة المثنى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.وذكر بيان للمديرية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "نظرًا لما تسببت به الحالة المطرية على مدار اليومين الماضيين في فيضان الطرق والمدارس وخطر الأبنية المدرسية وما وصلنا من صور ومواقف، تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال والمدارس الثانوية كافة ليوم غد الأحد 9/ 3/ 2025 لفسح المجال للجهات المختصة في سحب المياه وتفقد المدارس والكهرباء حفاظًا على أرواح أبنائنا التلاميذ والطلبة".وأضاف البيان، أنه "على إدارات المدارس التواجد في الأبنية لرفع تقرير عن مدارسهم للإشراف وبدورنا سنكون باتصال مباشر مع خلية الأزمة لتوفير المتطلبات والله الموفق".وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس ذي قار أحمد سليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مجلس محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد للمدارس فقط في عموم المحافظة".