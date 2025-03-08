برعاية رئيس الوزراء.. افتتاح جسر الفتحة الكونكريتي في صلاح الدين

2025-03-08 19:30:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديافتتح محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، اليوم السبت، جسر الفتحة الكونكريتي.وقال الفحل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "كل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، راعي المشاريع والبنى التحتية في جميع المحافظات".وأضاف، أن "هذا المشروع كان متلكئًا منذ عام 2023، وهو مشروع حيوي يربط صلاح الدين بكركوك".وبين، "تعرض المشروع لحوادث ثلاث مرات في أعوام 1991 و1993 و2015، وكان التلكؤ بسبب التمويل".وأشار إلى، أن "رئيس الوزراء أوعز بإطلاق التمويل وأشرف عليه إشرافًا مباشرًا، ونشكر الفريق الذي أنجز هذا المشروع".