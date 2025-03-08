انتهاء فرص هطول الأمطار في أغلب المدن العراقية

2025-03-08 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الانواء الجوية تحديثًا، اليوم السبت (8 آذار 2025)، أشارت فيه إلى انتهاء فرص هطول الأمطار هذه الليلة وفجر الأحد في أغلب المدن، مع ضعف تأثير الحالة الجوية.

ومع ذلك، هناك فرص لبعض الأمطار الخفيفة نهار ومساء الأحد في مدن غرب وشمال شرق البلاد، بالإضافة إلى بعض مدن الوسط، بما في ذلك العاصمة بغداد.

وجاء في التحديث، بحسب بيان الهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، تحذير خاص لسكان العاصمة بغداد ومحافظات صلاح الدين وديالى وواسط وشرق الأنبار، حيث يُنصح بالحذر خلال الساعات القادمة وحتى فجر الأحد من بؤر الغزارة وصواعق البرق. أما باقي المدن، فستشهد أمطارًا تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة خلال الليلة وحتى الفجر.

وأضاف البيان أن بعض مدن غرب وجنوب غرب البلاد وشمالها لن تشهد هطولًا للأمطار الليلة بسبب وقوعها في منطقة تشتت الرياح.



