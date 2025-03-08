نوتنجهام يسقط مانشستر سيتي في البريميرليج

2025-03-08 19:35:03 - المصدر: واع

متابعة – واعخطف نوتنجهام فورست، اليوم السبت، فوزًا ثمينًا بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيتي جراوند لحساب الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.ويدين نوتنجهام بالفضل لجناحه المميز كالوم هودسون أودوي صاحب هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 83 مستغلاً عرضية مورجان جيبس وايت.بذلك الفوز، رفع نوتنجهام فورست رصيده من النقاط إلى 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد السيتي عند النقطة 47.وأصبحت هذه هي الخسارة الثالثة في آخر 5 مباريات بالنسبة للسيتي، وهي الخسارة التاسعة في البريميرليج هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 .