استقالة رئيس وأعضاء هيئة نادي أربيل بعد تعذر "الحلول"

2025-03-08 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس وأعضاء الهيئة الإداريةلنادي أربيل، يوم السبت، استقالتهم، على أن تجرى انتخابات الهيئة الجديدة خلال 45يوما.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ اجتمع في ديوان المحافظة مع رئيس وأعضاء الهيئةالإدارية لنادي أربيل الرياضي".

وأضاف أن "هدف الجميع كان خدمة الناديوالنهوض به، وأن جميع المحاولات كانت تصب في تحسين وتطوير وضع النادي، لكن للأسف،استمرت المشكلات والتحديات، مما يستدعي إيجاد حلٍّ جذري وليس مؤقتًا لهذه الأزمات".

وبين "في ختام الاجتماع، وُضِعَت عدةقرارات لحل المشكلات التي تواجه النادي وضمان مستقبله وتطوير مساره، وتم التوصلإلى ما يلي: استقالة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي أربيل بشكلٍ جماعي، وتمتالموافقة على استقالتهم رسميًا، والتحضير لإجراء انتخاباتٍ حرةٍ لاختيار هيئةٍإداريةٍ جديدة للنادي خلال مدةٍ لا تتجاوز شهرًا واحدًا، وبحدٍ أقصى 45 يومًا، وتشكيلهيئة لإدارة النادي خلال الفترة الانتقالية، أي حتى موعد الانتخابات، على أن لايكون أعضاؤها مرشحين في الانتخابات القادمة".

ولفت إلى أن "الهيئة تتكون من طاهر صابر – رئيس الهيئة لنادي أربيل، زوبير جبار – عضو الهيئة، سرتيب محمد عولا – عضوالهيئة، إبراهيم محمد – عضو الهيئة، شوان خالد – عضو الهيئة".