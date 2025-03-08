خسارة جديدة لرفاق غوارديولا في البريمييرليغ

2025-03-08 19:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى نادي مانشستر سيتي بهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي، إثر خسارته أمام مضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 0-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة.

وسجل كالون أودسون أودوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، بعدما انسل من الجهة اليمنى لدفاع مانشستر سيتي قبل أن يسدد الكرة في الزاوية الضيقة لمرمى الحارس إيدرسون.

‎ويعتبر هذا الفوز هو الـ15 لنوتنغهام فورست في الدوري هذا الموسم، مقابل 7 خسائر و6 تعادلات.

‎في المقابل، أصبحت هذه هي الخسارة الثالثة لمانشستر سيتي في آخر خمس مباريات، وهي الخسارة التاسعة له في الدوري هذا الموسم، مقابل 14 فوزا و5 تعادلات.

‎وعزز نوتنغهام موقعه في جدول الترتيب برفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 47 نقطة في المركز الرابع.

‎وبات مانشستر سيتي مهددا بفقدان مركزه الرابع، آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصة في حال فوز تشيلسي، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة، في مباراته القادمة.