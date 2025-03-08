بيوم المرأة.. تحرير 1214 إيزيدية من داعش ودعوات لإنقاذ باقي المحتجزات

2025-03-08 19:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب شوون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان العراق،يوم السبت، عن نجاحه في تحرير 3585 إيزيدياً من قبضة تنظيم داعش من بينهم 1214 امرأةوذلك ضمن الجهود المستمرة لإنقاذ الضحايا الذين اختطفهم التنظيم خلال اجتياحه لمناطقسنجار في عام 2014.

وأوضح مدير المكتب، حسين قائدي، لوكالة شفق نيوز، أن "تنظيم داعشاختطف أكثر من 6200 شخص إيزيدي خلال تلك الفترة، ولا يزال مصير 2590 منهم مجهولاً حتىالآن"، مؤكداً، أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بتوجيهات مباشرة من رئيسإقليم كوردستان نيجرفان بارزاني"، مشدداً على "التزام المكتب بمواصلة الجهودحتى تحرير آخر مختطف إيزيدي".

وبشأن أماكن تواجد المفقودين، أشار قائدي، إلى أن أغلبهم يعتقد أنهم موجودونداخل سوريا بينما يتوزع آخرون في العراق ودول أخرى.

وفي مناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس/آذار من كلعام، وجه قائدي، نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك العاجل من أجلإنقاذ ما تبقى من النساء والأطفال الإيزيديين المحتجزين لدى تنظيم داعش، مشدداً علىالحاجة إلى جهود دولية منسقة لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.

وفي 15 أغسطس/ آب من عام 2014 حاصر عناصر تنظيم "داعش" قرية"كوجو" جنوب غرب سنجار وقتلوا المئات من الرجال وسبوا النساء في واحدة منأبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني،أن مساعي تحرير الإيزيديين المختطفين من قبل تنظيم داعش لن تتوقف حتى تحرير آخر مختطف،والكشف عن مصائرهم.

وتشير التقديرات إلى أن تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 6,400 امرأةوطفل إيزيدي، إذ تم استعباد النساء والفتيات في ذاك الوقت، بينما تم تجنيد بعض الأطفالقسراً كمقاتلين في صفوف التنظيم.