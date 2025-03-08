2025-03-08 20:00:05 - المصدر: ايشان

لم تُمد يد العراق إلى سوريا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ويبدو أن إقامتها ابتعدت أكثر، بسبب ما يحصل الآن ضد العلويين، من تصفية طائفية وإبادة للعوائل. وهذا ما حذّر منه العراق سابقاً، قائلاً، إن “إقامة العلاقات تشترط الابتعاد عن العنف والتطرف، ومواجهة التوغل الإسرائيلي”، وكلا الأمرين، لم يتحققا، بل صار العكس منهما. ورغم […]

ظهرت المقالة إبادة العلويين “تقطع” يد العلاقات بين العراق وسوريا: شرطُ بغداد لم يتحقق! أولاً على ايشان.



