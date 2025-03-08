2025-03-08 20:00:05 - المصدر: ايشان

رفض المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد علي الخامنئي، مطالب بعض الدول لإيران بـ “التخلي” عن برنامجها الصاروخي، تحت إطار المفاوضات، قائلاً: “لن نقبل بفرض الإرادة علينا”. وقال المرشد الإيراني، إن “طهران لن تقبل أبدا مطالب كبح برنامجها الصاروخي”. وأضاف، أن “إصرار بعض الدول المتنمرة على التفاوض ليس لحل المسألة بل لفرض إرادتها على […]

ظهرت المقالة السيد الخامنئي: لن نتخلى عن البرنامج الصاروخي.. ولن نقبل بفرض الإرادات أولاً على ايشان.



