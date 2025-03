2025-03-08 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل أربع مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز . وقد تقرر تاجيل مباراة (الصناعة والجولان) المقررة في ملعب الصناعة، ومباراة (المصافي وأمانة بغداد) في ملعب المصافي. كما قررت اللجنة تاجيل مباراة (الحسين والصناعات الكهربائية) المقررة في ملعب الـ 5000، وكذلك مباراة (الاتصالات والفهد) المقررة […]

The post تأجيل 4 مباريات في الدوري العراقي بسبب الأمطار appeared first on جريدة المدى.